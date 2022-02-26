Казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай провела финальный бой на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 50 килограммов она билась за «золото» с Румайсой Буалем из Алжира. Бой закончился победой Кызайбай единогласным решением судей — 5:0. В третьем раунде казахстанка отправила свою соперницу в нокдаун.

Таким образом, Назым Кызайбай принесла сборной Казахстана первую золотую медаль «малого чемпионата мира» по боксу.

Ранее от Казахстана на ринг вышел Дамир Абдикадыр (51 кг), но он уступил в финале единогласным решением судей титулованному узбекистанцу Хасанбою Дусматову, став серебряным призером. Также в дневной сессии выступит Дина Жоламан (54 кг).





