Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по рапиду

С 23 по 28 сентября 2025 года в отеле «Sheraton Lima Centro Histórico» в столице Перу Лиме проходит чемпионат мира по рапиду и блицу среди юниоров до 20 лет (2005 года рождения и моложе) – FIDE World Junior Rapid and Blitz Chess Championship 2025.



В категории Open казахстанских участников нет, а в категории Girls играют гроссмейстер среди женщин (WGM) Ксения Балабаева (рейтинг в рапиде на 1 сентября – 2287/рейтинг в блице – 2308), WGM Лия Курмангалиева (2150/2174) и международный мастер среди женщин (WIM) Амина Кайрбекова (2259/2091).

23–25 сентября 113 участников из 20 стран разыграли награды в рапиде 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.



У девушек после двух дней лидировала с 5 очками Ксения Балабаева. Заключительный день соревнований 19-летняя алматинка начала с победы над Умидой Омоновой (мат на 47 ходу!), после чего уверенными ничьими с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой обеспечила себе 1-е место.

К сожалению, даже три победы в последний день не позволили Амине Кайрбековой компенсировать провал второго дня (лишь пол-очка в 3 партиях). Тогда как Лию Курмангалиеву, напротив, подвёл финиш. Как и прошлогоднюю чемпионку WFM Александру Тарасенко (2126) из Беларуси, занявшую на сей раз 9-е место – сразу вслед за рейтинговым фаворитом турнира голландкой Элине Рёберс.



Чемпионат мира-2025 по рапиду (G20):

1. WGM Ксения Балабаева (2287) – 7 очков;

2. WIM Афруза Хамдамова (2384, Узбекистан) – 6½;

3. WFM Варвара Полякова (2065, FIDE) – 6½;

4. WFM Анна Журова (2189, FIDE) – 6½;

5. WIM Умида Омонова (2265, Узбекистан) – 6;

6. FM Фиорелла Контрерас Уаман (2152, Перу) – 6;

7. WIM Амина Кайрбекова (2259) – 6;

8. IM Элине Рёберс (2409, Нидерланды) – 6;

12. WGM Лия Курмангалиева (2150) – 5.



У юношей перед последним днём лидировало трио из Узбекистана – гроссмейстер (GM) Мухиддин Мадаминов, международные мастера (IM) Хумоюн Бегмуратов и Мухаммадзохид Суяров. 16-летний Суяров и стал чемпионом мира по рапиду.



Чемпионат мира-2025 по рапиду (O20):

1. IM Мухаммадзохид Суяров (2372, Узбекистан) –7½ очков;

2. GM Мухиддин Мадаминов (2458, Узбекистан) – 7;

3. GM Денис Лазавик (2579, Беларусь) – 7;

4. IM Ликаэль Родерик Тикона Рокабадо (2367, Боливия) – 7;

5. IM Аарав Денгла (2172, Индия) – 7.



26 сентября – день отдыха. А 27–28 сентября будут разыграны награды в блице 3+2 (3 минуты на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход, начиная с первого), 9 туров по швейцарской системе.



Предыдущий чемпионат мира по рапиду и блицу среди юниоров U20 прошёл в августе 2024 года в столице Узбекистана Ташкенте. Чемпионами мира-2024 по рапиду стали Максим Царук (FIDE/Беларусь) и Александра Тарасенко (FIDE/Беларусь), в блице первенствовали Денис Лазавик (FIDE/Беларусь) и всё та же Тарасенко. Никто из казахстанских участников в призёры не попал.