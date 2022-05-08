8 Мая 2022 09:20

Казахстанка Карина Джумажанова выиграла юниорский турнир в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции завершился теннисный турнир ITF четвертой категории среди игроков до 18 лет. Казахстанка Карина Джумажанова стала победительницей парного разряда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале Карина с Марго Фантала из Франции в упорном противостоянии одолела третьих сеянных турнира Мариам Ибрахим (Египет)/Су Ян Тан (Малайзия) со счетом 3:6, 6:1, 10:8.

В одиночном разряде казахстанка дошла до 1/4 финала, где уступила Эмилии Лунде (Норвегия) - 5:7, 3:6.

Ранее сообщалось об успехах казахстанских юниоров в Нью-Дели, где прошли матчи группового раунда квалификации зоны Азия/Океания к юниорскому командному чемпионату мира.

Кроме того, лидерство казахстанцев подтвердил рейтинг Junior Masters организации Tennis Europe, в котором среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы занимает первое место.



