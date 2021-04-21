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    21:30, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанка из супертяжелого веса выиграла «бронзу» на молодежном ЧМ по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Елдана Талипова, выступающая в весовой категории свыше 81 килограмма, провела полуфинальный поединок на молодежном чемпионате мира по боксу в Кельце (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в супертяжелом весе Талиповой противостояла представительница Молдовы Дарья Козорез. Победу в этом поединке одержала Козорез — раздельным решением судей. Она вышла в финал МЧМ-2021, а казахстанка в итоге завоевала бронзовую медаль.

    В составе женской сборной Казахстана в финал турнира смогли пробиться Жулдыз Шаяхметова (60 кг) и Дана Дидай (75 кг). Бронзовыми призерками соревнований, помимо Елданы Талиповой, стали Жасмин Кизатова (69 кг) и Асель Сагатова (81 кг).


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