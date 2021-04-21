Казахстанка из супертяжелого веса выиграла «бронзу» на молодежном ЧМ по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Елдана Талипова, выступающая в весовой категории свыше 81 килограмма, провела полуфинальный поединок на молодежном чемпионате мира по боксу в Кельце (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в супертяжелом весе Талиповой противостояла представительница Молдовы Дарья Козорез. Победу в этом поединке одержала Козорез — раздельным решением судей. Она вышла в финал МЧМ-2021, а казахстанка в итоге завоевала бронзовую медаль.

В составе женской сборной Казахстана в финал турнира смогли пробиться Жулдыз Шаяхметова (60 кг) и Дана Дидай (75 кг). Бронзовыми призерками соревнований, помимо Елданы Талиповой, стали Жасмин Кизатова (69 кг) и Асель Сагатова (81 кг).