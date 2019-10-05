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Казахстанка Ходжабекова успешно стартовала на чемпионате мира по боксу

5 Октября 2019 18:45
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Казахстанка Ходжабекова успешно стартовала на чемпионате мира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Айжан Ходжабекова успешно стартовала на чемпионате мира по боксу cреди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Единогласным решением судей Айжан Ходжабекова одержала победу над Дженифер Чэнг из Микронезии. Тем самым Айжан выходит в 1/8 финала.

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Ключевые слова: Спорт,
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