Казахстанка Ходжабекова успешно стартовала на чемпионате мира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Айжан Ходжабекова успешно стартовала на чемпионате мира по боксу cреди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Единогласным решением судей Айжан Ходжабекова одержала победу над Дженифер Чэнг из Микронезии. Тем самым Айжан выходит в 1/8 финала.