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    17:40, 08 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанка Гозаль Айнитдинова одержала волевую победу на теннисном турнире в Астане

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Гозаль Айнитдинова одержала волевую победу на турнире BeeTV 60 Women's, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В столичном национальном теннисном центре Beeline Arena продолжается турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом 60 тысяч долларов США.

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, Гозаль Айнитдинова (479 WTA) вышла во второй круг одиночного разряда соревнования. Казахстанка на старте вырвала победу у россиянки Марии Тимофеевой (254 WTA) со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

    Во втором раунде Гозаль сыграет против лидера посева соревнования японки Маюки Учиджимы (136 WTA).

    «В первом сете у меня ничего не получалось, не могла понять, что происходит. Во второй партии активизировала игру, стала действовать быстро, и удалось быстро взять партию. В третьем решающем сете я вела 5:3, не смогла реализовать преимущество, дело дошло до тай-брейка, и рада, что победа в итоге была за мной» - сказала после матча Айнитдинова.

    Завершила свое выступление в одиночном разряде Жибек Куламбаева (445 WTA). Казахстанка уступила француженке Хлое Паке (172 WTA) – 3:6, 3:6. 1

    8-летняя Аружан Сагандыкова на старте проиграла второй ракетке турнира Су Джонг Янг из Южной Кореи (137 WTA) – 1:6, 2:6.


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