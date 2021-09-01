Новости
Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA
1 Сентября 2021 22:54
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова продолжает возглавлять рейтинг WBA. Об этом сообщает пресс-служба М13, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеМолодежная и юниорская команды Казахстана по боксу вернулись с Чемпионата Азии Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной в матче отбора на ЧМ по футболу Пловец Нурдаулет Жумагали выиграл «бронзу» Паралимпиады-2020
Эту позицию она занимает уже несколько месяцев подряд.
Она опережает в этом списке бельгийку Дельфин Персун, много лет возглавлявшую рейтинг, пока ее не сместила оттуда Кэти Тейлор. Сейчас Персун располагается лишь на третьем месте. На четвертой строчке находится олимпийская чемпионка из Франции Эстель Мосли. 12-ю позицию занимает бывшая соперница абсолютной чемпионки мира Кэти Тейлор Наташа Джонас из Великобритании. Наташа не смогла отобрать у Тейлор ее пояса, но все равно заработала за бой приличную сумму почти в полмиллиона долларов.
Главным поясом в легком весе среди женщин по-прежнему владеет абсолютная чемпионка мира Кэти Тейлор из Ирландии. Лидерство в рейтинге WBA делает Шарипову обязательным претендентом для защиты Тейлор, но когда состоится этот бой — пока не известно.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной в матче отбора на ЧМ по футболу
- Казахстанская пловчиха завершила выступление на Паралимпиаде в Токио
- Матч Казахстан-Украина: допустят ли болельщиков на стадион
- Пловец Нурдаулет Жумагали выиграл «бронзу» Паралимпиады-2020
- Депутаты требуют сократить число легионеров в отечественном спорте
- Молодежная и юниорская команды Казахстана по боксу вернулись с Чемпионата Азии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн