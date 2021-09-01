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Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA

1 Сентября 2021 22:54
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Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова продолжает возглавлять рейтинг WBA. Об этом сообщает пресс-служба М13, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Эту позицию она занимает уже несколько месяцев подряд.

Она опережает в этом списке бельгийку Дельфин Персун, много лет возглавлявшую рейтинг, пока ее не сместила оттуда Кэти Тейлор. Сейчас Персун располагается лишь на третьем месте. На четвертой строчке находится олимпийская чемпионка из Франции Эстель Мосли. 12-ю позицию занимает бывшая соперница абсолютной чемпионки мира Кэти Тейлор Наташа Джонас из Великобритании. Наташа не смогла отобрать у Тейлор ее пояса, но все равно заработала за бой приличную сумму почти в полмиллиона долларов.
Главным поясом в легком весе среди женщин по-прежнему владеет абсолютная чемпионка мира Кэти Тейлор из Ирландии. Лидерство в рейтинге WBA делает Шарипову обязательным претендентом для защиты Тейлор, но когда состоится этот бой — пока не известно.




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#Соотечественники   #Спорт  
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