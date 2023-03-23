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    19:12, 22 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанка Фариза Шолтай вышла в полуфинал ЧМ по боксу

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фариза Шолтай провела четвертьфинальный бой на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 81 килограмма Шолтай сразилась с кенийкой Элизабет Адиамбо Андиего и победила ее единогласным решением судей.

    Таким образом, Фариза Шолтай вышла в полуфинал чемпионата мира и уже гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

    В своем первом бою на турнире казахстанка победила представительницу Тринидада и Тобаго Лиэнн Будрэм. Что касается достижений Шолтай в любителях, то она является чемпионкой Азии-2021.

    Ранее в полуфинал ЧМ вышли две казахстанки - Алуа Балкибекова (48 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).


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