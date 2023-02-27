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    21:03, 26 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанка Ева Корышева выиграла престижный теннисный турнир в Турции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Стамбуле триумфом воспитанницы актюбинской школы тенниса Евы Корышевой завершился турнир второй категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В престижном соревновании приняли участие 64 сильнейших теннисистки Европы в данной категории. Казахстанка, получившая четвертый номер посева, в финале обыграла 9-ю ракетку Чехии в своей возрастной категории Яну Ковачкову со счетом 6:1, 7:6.

    Ева выиграла свой четвертый титул серии Tennis Europe в одиночном разряде. В текущем рейтинге европейской теннисной ассоциации, казахстанка занимает 61 место, но благодаря победе в Турции во вторник в обновленном рейтинге она значительно поднимется.

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