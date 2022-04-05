Казахстанка Екатерина Шабалина выиграла чемпионат Южной Азии по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В непальском Покхаре прошли Кубок Азии и чемпионат Южной Азии по триатлону. В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из Австрии, Бангладеш, Индии, Казахстана, Польши и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации триатлона.

Участники боролись за призовые места на спринтерской дистанции. Казахстанский флаг защищали члены национальной команды Екатерина Шабалина (Нур-Султан), Надежда Бекмаганбетова (Нур-Султан), Юлия Озерова (Костанайская обл.), Кирилл Рожков (Алматы), Даниил Зубцов (Костанайская обл.) и Алихан Абусеит (Шымкент).

В нелёгкой борьбе непальской гонки Екатерина Шабалина смогла превзойти своих главных конкуренток — японок. По итогам гонки Екатерина завоевала первое место, финишировав со временем 01:02:20. Надежда Бекмаганбетова заняла третье место и удостоилась бронзовой медали. Её итоговый результат - 01:04:14. Юлия Озерова (01:05:51) финишировала на пятой позиции. Казахстанский подиум разбавила японка Хираку Фукуока (01:02:53), ставшая второй.

У мужчин Даниил Зубцов (00:58:20) завершил гонку на седьмой позиции, Алихан Абусеит (00:58:25) - на восьмой. Не хватило везения Кириллу Рожкову, у которого произошел прокол колеса.

Первое и второе места мужской гонки заняли японцы Гента Учида (00:53:14) и Киотаро Иошикава (00:53:22). Тройку замкнул австриец Леон Паугер (00:53:36).

Фото:triathlon.org.kz







