12 Мая 2022 19:21

Казахстанка Дина Жоламан стартовала с победы на ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Дина Жоламан провела свой первый бой на чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 54 кг Жоламан встретилась с испанкой Марией Мадуэньо Конде. Бой закончился победой Жоламан единогласным решением судей.

Таким образом, Дина Жоламан вышла в 1/8 финала мирового первенства. Добавим, что 29-летняя казахстанка уже выигрывала «золото» чемпионата мира — в 2016 году в Астане.

Ранее в составе сборной Казахстана выступила двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (50 кг) — она сенсационно потерпела поражение и выбыла еще на старте турнира.



