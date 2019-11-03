Новости
-
-
-
16:07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:11
-
-
-
-
вчера 21:12
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанка Данилина уступила в финале международного турнира серии ITF
3 Ноября 2019 15:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Парагвае завершился международный турнир по теннису серии ITF. В соревнованиях приняла участие казахстанская теннисистка Анна Данилина, которая выступила в парном и одиночном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеМеждународный турнир по настольному теннису «Золотая осень» пройдет в Алматы Александр Бублик не смог выйти в основной раунд крупного турнира в Париже Кукушкин не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира серии ATP
В финальном матче, в парном разряде, Данилина, выступающая в дуэте с представительницей Швейцарии Конни Перрен уступила международному дуэту состоящему из представительницы Испании Джорджиной Перес и спортсменкой из Венесуэлы Андреей Гамис.
Встреча продолжалась один час двадцать минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:10. В одиночном разряде Анна Данилина выбыла из борьбы во втором круге, уступив Саре Эррани из Италии – 6:7 (4), 6:3, 0:6.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Тяжелоатлет Рахимов завоевал «золото» на турнире в Беларуси
- «Канело» сделал заявление о бое с Головкиным после победы над Ковалевым
- Небитый казахстанский боксер одержал девятую победу в профи после годичного простоя
- «Канело» жестоко нокаутировал Ковалева и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории
- Данияр Елеусинов удивил заявлением о крутых соперниках
- Непобежденный казахстанец выиграл бой за титул WBC в андеркарде «Канело» — Ковалев
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047