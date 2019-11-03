Казахстанка Данилина уступила в финале международного турнира серии ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Парагвае завершился международный турнир по теннису серии ITF. В соревнованиях приняла участие казахстанская теннисистка Анна Данилина, которая выступила в парном и одиночном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финальном матче, в парном разряде, Данилина, выступающая в дуэте с представительницей Швейцарии Конни Перрен уступила международному дуэту состоящему из представительницы Испании Джорджиной Перес и спортсменкой из Венесуэлы Андреей Гамис.

Встреча продолжалась один час двадцать минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:10. В одиночном разряде Анна Данилина выбыла из борьбы во втором круге, уступив Саре Эррани из Италии – 6:7 (4), 6:3, 0:6.