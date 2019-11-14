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Казахстанка Данилина не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в США
14 Ноября 2019 21:44
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ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - В Хьюстоне (США) проходит крупный теннисный турнир. По итогам второго круга соревнования покинула казахстанка Анна Данилина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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За выход в следующий раунд Данилина билась с хозяйкой корта Тэйлор Таунсенд. Их противостояние продлилось два сета. Сильнее оказалась американка - 2:6, 4:6.
Ключевые слова: Спорт,
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