Казахстанка Данилина не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в США

ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - В Хьюстоне (США) проходит крупный теннисный турнир. По итогам второго круга соревнования покинула казахстанка Анна Данилина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За выход в следующий раунд Данилина билась с хозяйкой корта Тэйлор Таунсенд. Их противостояние продлилось два сета. Сильнее оказалась американка - 2:6, 4:6.