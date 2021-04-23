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    23:48, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанка Дана Дидай завоевала «серебро» ЧМ по боксу среди молодежи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Дана Дидай провела финальный поединок на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 75 килограммов Дидай встретилась с индианкой Чану Токчом и проиграла со счетом 2:3. Таким образом, Дана Дидай завоевала серебряную медаль на молодежном мировом первенстве. По ходу турнира Дидай одержала победу над Богларкой Варгой (Венгрия) и Сохибой Рузметовой (Узбекистан).

    Ранее в финале выступила еще одна казахстанка, Жулдыз Шаяхметова (60 кг), — она проиграла техническим нокаутом в третьем раунде. Бронзовыми призерками МЧМ-2021 стали Жасмин Кизатова (69 кг), Асель Сагатова (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).



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