Казахстанка Дана Дидай завоевала «серебро» ЧМ по боксу среди молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Дана Дидай провела финальный поединок на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 75 килограммов Дидай встретилась с индианкой Чану Токчом и проиграла со счетом 2:3. Таким образом, Дана Дидай завоевала серебряную медаль на молодежном мировом первенстве. По ходу турнира Дидай одержала победу над Богларкой Варгой (Венгрия) и Сохибой Рузметовой (Узбекистан).

Ранее в финале выступила еще одна казахстанка, Жулдыз Шаяхметова (60 кг), — она проиграла техническим нокаутом в третьем раунде. Бронзовыми призерками МЧМ-2021 стали Жасмин Кизатова (69 кг), Асель Сагатова (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).



