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    11:46, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанка Бибисара Шарипова снялась в рекламе со Скарлетт Йоханссон

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    Still image/ instagram.com/bibisharipova
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанская модель Бибисара Шарипова, известная в мире моды как Bibi, снялась в рекламе вместе с американской актрисой Скарлетт Йоханссон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видеоролик с рекламой бренда косметики, соосновательницей которого также является Скарлетт Йоханссон, Бибисара Шарипова опубликовала на своей странице в Instagram.

    Бибисара Шарипова из Степногорска попала в модельный бизнес в 13 лет благодаря своей маме. В 2008 году она стала финалисткой Top Model Asia и ее пригласили работать в Нью-Йорк. С тех пор она дефилировала в нарядах известных домов моды. Бибисара заключала контракты с компаниями Benetton, Uniqlo, Salvatore Ferragamo, Puma, Schwarzkopf.

    В 2015 году казахстанка стала лицом японской компании по производству одежды Uniqlo, также была лицом рекламных кампаний United colors of Benetton, Forever yours.

    В портфолио Шариповой - публикации в журналах Vogue, Elle, Harper's Bazaar, а также участие в Миланской, Нью-Йоркской, Парижской и Токийской неделях моды.


    Теги:
    Видео Культура США для mail.ru
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