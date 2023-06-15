Казахстанка Бибисара Шарипова снялась в рекламе со Скарлетт Йоханссон
Видеоролик с рекламой бренда косметики, соосновательницей которого также является Скарлетт Йоханссон, Бибисара Шарипова опубликовала на своей странице в Instagram.
Бибисара Шарипова из Степногорска попала в модельный бизнес в 13 лет благодаря своей маме. В 2008 году она стала финалисткой Top Model Asia и ее пригласили работать в Нью-Йорк. С тех пор она дефилировала в нарядах известных домов моды. Бибисара заключала контракты с компаниями Benetton, Uniqlo, Salvatore Ferragamo, Puma, Schwarzkopf.
В 2015 году казахстанка стала лицом японской компании по производству одежды Uniqlo, также была лицом рекламных кампаний United colors of Benetton, Forever yours.
В портфолио Шариповой - публикации в журналах Vogue, Elle, Harper's Bazaar, а также участие в Миланской, Нью-Йоркской, Парижской и Токийской неделях моды.