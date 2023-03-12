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    21:03, 11 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанка Ариана Гогулина стала абсолютной чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летняя казахстанка Ариана Гогулина стала чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour не только в одиночном, но и в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Гургаоне (Индия) прошел международный турнир серии ITF Juniors World Tennis Tour среди игроков до 18 лет.

    14-летняя воспитанница столичного национального теннисного центра Ариана Гогулина (тренер Мукам Ерматов) произвела настоящий фурор. Юная казахстанка стала чемпионкой не только в одиночке, но и в паре.

    В финале одиночного разряда Ариана настолько сыграла блестяще, выиграв первый сет со счетом 6:2, что во второй партии ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча. На пути к трофею Гогулина выиграла 7 матчей у местных теннисисток, включая первую сеянную соревнования.

    Финал парного разряда получился чисто казахстанским: Гогулина в дуэте с Альбиной Какеновой выиграли у Сатимы Тореген и Анастасии Крымковой – 6:1, 6:2.

    Таким образом, Ариана выиграла свой двойной дебютный титул на турнирах серии ITF Juniors.

    Фото: пресс-служба ФТК
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