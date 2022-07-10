10 Июля 2022 21:31

Казахстанка Анна Данилина выиграла 27-й титул в карьере в парном разряде

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина с Арианне Хортоно из Нидерландов выиграла грунтовый турнир серии ITF W100 в Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Данилина и Хортоно были посеяны на этом турнире под первым номером и уверенно дошли до финала, в котором им противостояли Анкита Райна (Индия)/Розали Ван Дер Хук (Нидерланды). Матч завершился в трёх сетах - 6:7 (4:7), 6:4, 10:6.

Титул в Германии стал для Данилиной уже 27-м в парном разряде в её карьере, из которых 26 она выиграла под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). В начале 2022 года казахстанка победила с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в Сиднее на турнире серии WTA250. Таким образом, Анна завоевала свой четвёртый трофей в текущем году.