Казахстанка Анна Данилина пробилась в 1/4 финала парного разряда турнира WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина сумела пробиться в четвертьфинал парного разряда турнира WTA в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напарницей казахстанки выступила представительница Венгрии Фанни Столлар, с которой они сумели обыграть словенский тандем Элы-Нала Милич и Тины Цветкович со счетом 6:1, 6:0. За 44 минуты игрового времени Данилина и ее напарница сумели выиграть 12 их 13-и геймов, совершить один эйс и все это при четырех двойных ошибках.

Стоит напомнить, что соперницы пары Данилина — Столлар определятся сегодня в поединке Ковинич/Ворачова — Фомина/Яшина.



