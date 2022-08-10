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Казахстанка Ангелина Лукас получила титульный бой

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Августа 2022, 10:00
Казахстанка Ангелина Лукас получила титульный бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в Instagram выступила с объявлением следующего боя среди профессионалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети в разделе сторис казахстанская спортсменка опубликовала анонс следующего боя, в котором она сразится за титул UBO International. Поединок состоится 17-го сентября в Алматы, имя соперницы пока не было объявлено.

Отметим, что Лукас имеет один бой в профессиональной карьере: в декабре прошлого года в Нур-Султане Ангелина одержала победу над украинской боксершей Светланой Василевской единогласным решением судей.


Фото:sports.kz

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