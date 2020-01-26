Казахстанка Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в Фон-Роме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фон-Роме (Франция) стартовал этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В первый день казахстанка Анастасия Городко отметилась наградой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Анастасия Городко завоевала золотую медаль. Второе место заняла Май Бьеркман из Швеции. Бронзовую медаль в свой актив записала Камил Каброл из Франции. Другая казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат.

Отметим, что за последние два этапа Кубка Европы награда Городко стала четвертой золотой. На предыдущим ЭКЕ она трижды поднялась на первую ступень пьедестала, а также один раз на вторую.