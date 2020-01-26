Новости
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:52
-
-
-
-
-
-
Казахстанка Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в Фон-Роме
26 Января 2020 01:04
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фон-Роме (Франция) стартовал этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В первый день казахстанка Анастасия Городко отметилась наградой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Новости по темеАнастасия Городко завоевала второе «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле Казахстанка завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле Юлия Галышева завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-могулу
Анастасия Городко завоевала золотую медаль. Второе место заняла Май Бьеркман из Швеции. Бронзовую медаль в свой актив записала Камил Каброл из Франции. Другая казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат.
Отметим, что за последние два этапа Кубка Европы награда Городко стала четвертой золотой. На предыдущим ЭКЕ она трижды поднялась на первую ступень пьедестала, а также один раз на вторую.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- «Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» и уступил второй матч подряд в КХЛ
- «Астана» в первом матче года разнесла претендента на выход в АПЛ
- Зарина Дияс уступила десятой ракетке мира на Australian Open
- Казахстанские боксёры поборются за олимпийские лицензии в Иордании
- Казахстанский боксер с 24 победами начал подготовку к возвращению на ринг
- Матчи сборной Казахстана по хоккею в квалификации на Олимпиаду покажут в прямом эфире
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047