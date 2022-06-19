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Казахстанка Аида Сатыбалдинова вернулась на ринг спустя три года и завоевала титул

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Июня 2022, 10:03
Казахстанка Аида Сатыбалдинова вернулась на ринг спустя три года и завоевала титул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО) провела титульный бой в Коммерсе (США, штат Калифорния), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она сразилась с гаитянкой Джайкой Павилус (3-5-1, 1 КО). Этот поединок носил титульный характер – на кону стоял пояс чемпионки в легком весе по версии GBO, он был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа Сатыбалдиновой единогласным решением судей.

Таким образом, Аида Сатыбалдинова одержала шестую победу в профессиональной карьере и выиграла чемпионский пояс GBO, а Джайка Павилус потерпела шестое поражение. Добавим, что для Сатыбалдиновой это был первый бой после трехлетнего простоя: в последний раз казахстанка дралась в июле 2019 года.


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