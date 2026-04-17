Казахстанец Жанкош Тураров договорился о бое с экс-чемпионом мира WBO

Оба боксера остались настолько довольны совместной тренировкой, что сразу же на месте договорились о том, что в ближайшее время проведут официальный бой.

— У нас был качественный спарринг. После него он предложил бой — мы согласны, — заявил Жанкош Тураров в своем Instagram, опубликовав совместное видео с Кишоном Дэвисом.

Американец, в свою очередь, сказал, что бой между ним и Тураровым может получиться зрелищным, учитывая статистику и форму обоих боксеров.

Конкретные даты поединка и место проведения будут объявлены после того, как состоятся переговоры между менеджерами спортсменов, будет заключен контракт и получена санкция одной из четырех ведущих международных боксерских организаций. А пока Тураров продолжает свой тренировочный сбор в американском Лас-Вегасе.

Кишон Дэвис за время выступления в любительском боксе становился серебряным призером Олимпиады в Токио (2021 год). В профессионалах наивысшее достижение Кишона Дэвиса — завоевание титула чемпиона мира по версии WBO в феврале 2025 года. Правда поясом Дэвис владел всего четыре месяца: он был лишен титула за превышение весового лимита в бою с обязательным претендентом.

Ранее стало известно, что IBF отобрала у казахстанца Жанибека Алимханулы титул чемпиона мира по версии WBO.



