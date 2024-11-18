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    12:06, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Казахстанец завоевал «золото» на турнире по бадминтону в Замбии

    Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин стал победителем международного турнира в Лусаке (Замбия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Дмитрий Панарин
    Фото: НОК РК

    Казахстанец успешно выступил на соревновании Zambia International Challenge 2024.

    В финале Дмитрий выиграл у Дики Дви Пангесту (Азербайджан).

    В турнире приняли участие спортсмены из 25 стран.

    Дмитрий Панарин в этом году выступил на Олимпийских играх в Париже. Он стал первым казахстанцем, кто смог пробиться на ОИ в бадминтоне.

    Ранее сообщалось, что команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте.

    Кроме того, казахстанец Виталий Щиголев завоевал «золото» чемпионата четырех континентов в Японии. Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бадминтон
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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