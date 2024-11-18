Казахстанец завоевал «золото» на турнире по бадминтону в Замбии
Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин стал победителем международного турнира в Лусаке (Замбия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанец успешно выступил на соревновании Zambia International Challenge 2024.
В финале Дмитрий выиграл у Дики Дви Пангесту (Азербайджан).
В турнире приняли участие спортсмены из 25 стран.
Дмитрий Панарин в этом году выступил на Олимпийских играх в Париже. Он стал первым казахстанцем, кто смог пробиться на ОИ в бадминтоне.
Ранее сообщалось, что команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте.
Кроме того, казахстанец Виталий Щиголев завоевал «золото» чемпионата четырех континентов в Японии. Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.