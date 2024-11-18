Казахстанец завоевал «золото» на турнире по бадминтону в Замбии

Казахстанец успешно выступил на соревновании Zambia International Challenge 2024.

В финале Дмитрий выиграл у Дики Дви Пангесту (Азербайджан).

В турнире приняли участие спортсмены из 25 стран.

Дмитрий Панарин в этом году выступил на Олимпийских играх в Париже. Он стал первым казахстанцем, кто смог пробиться на ОИ в бадминтоне.

Ранее сообщалось, что команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте.

Кроме того, казахстанец Виталий Щиголев завоевал «золото» чемпионата четырех континентов в Японии. Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.