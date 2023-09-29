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    18:10, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанец завоевал вторую медаль на Азиаде

    Адильбек Мусин
    Фото: Sports.kz.

    Пловец из Казахстана Адильбек Мусин выступил в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем на Азиатских Играх, которые в эти дни проходят в китайском Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    А. Мусин был единственным представителем Казахстана в заплыве и завоевал бронзовую медаль. Для Адильбека эта награда стала уже второй на китайской Азиаде после бронзовой медали в заплыве на 100 метров также баттерфляем.

    Медаль Адильбека стала уже 22-й для Казахстана на Азиатских Играх и 16-й бронзовой.

    23-летний казахстанец выиграл «бронзу» также в заплыве на 50 метров баттерфляем на прошлой Азиаде в индонезийской Джакарте.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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