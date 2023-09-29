Казахстанец завоевал вторую медаль на Азиаде

Пловец из Казахстана Адильбек Мусин выступил в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем на Азиатских Играх, которые в эти дни проходят в китайском Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

А. Мусин был единственным представителем Казахстана в заплыве и завоевал бронзовую медаль. Для Адильбека эта награда стала уже второй на китайской Азиаде после бронзовой медали в заплыве на 100 метров также баттерфляем.

Медаль Адильбека стала уже 22-й для Казахстана на Азиатских Играх и 16-й бронзовой.

23-летний казахстанец выиграл «бронзу» также в заплыве на 50 метров баттерфляем на прошлой Азиаде в индонезийской Джакарте.