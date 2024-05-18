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    00:05, 18 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанец завоевал историческую награду на международном турнире по бочче

    Куаныш Аскарбеков завоевал бронзу на турнире по бочче
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    На международных соревнованиях по бочче в г. Лахти, Финляндия, наш соотечественник Куаныш Аскарбеков завоевал бронзовую медаль и стал первым казахстанским спортсменом, завоевавшим медаль на международных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Еще одну бронзовую медаль в копилку национальной сборной добавили Итиана Чингисханова, Александр Курмантаев и Куаныш Аскарбеков, выступавшие в командных соревнованиях.

    Также в одиночном разряде Итиана Чингисханова заняла четвертое место, Меруерт Тлебалды – пятое, Балжан Булекпаева – шестое, Темирлан Алтынсары - восьмое. В парном разряде пара Темирлан Алтынсары и Аружан заняли шестое место.

    27-31 мая в Астане пройдет чемпионат Казахстана по бочче.

    Бочча — паралимпийский вид спорта, это игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг, петанк и боулз.

    Казахстанцы на международном турнире по бочче
    Фото: Минтуризма и спорта РК

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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