Казахстанец завоевал историческую награду на международном турнире по бочче

На международных соревнованиях по бочче в г. Лахти, Финляндия, наш соотечественник Куаныш Аскарбеков завоевал бронзовую медаль и стал первым казахстанским спортсменом, завоевавшим медаль на международных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Еще одну бронзовую медаль в копилку национальной сборной добавили Итиана Чингисханова, Александр Курмантаев и Куаныш Аскарбеков, выступавшие в командных соревнованиях.

Также в одиночном разряде Итиана Чингисханова заняла четвертое место, Меруерт Тлебалды – пятое, Балжан Булекпаева – шестое, Темирлан Алтынсары - восьмое. В парном разряде пара Темирлан Алтынсары и Аружан заняли шестое место.

27-31 мая в Астане пройдет чемпионат Казахстана по бочче.

Бочча — паралимпийский вид спорта, это игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг, петанк и боулз.