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    19:24, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанец возглавил рейтинг Азиатской теннисной федерации

    Зангар Нурланулы
    Фото: ФТК

    В обновленном рейтинге Азиатской теннисной федерации (ATF) у юношей до 16 лет на первое место вышел Зангар Нурланулы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    15-летний казахстанец набрал 2610 очков. В мае на отборочном этапе зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup в составе сборной Казахстана Зангар сыграл шесть одиночных матчей и во всех одержал победы, не отдав оппонентам ни одного сета.

    В активе у Нурланулы на сегодня 4 титула ITF Junior: три в одиночном и один в парном разрядах.

    Зангар Нурланулы
    Фото: ФТК

     

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Азия Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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