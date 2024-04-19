Казахстанец вышел в финал Кубка мира по пулевой стрельбе

Член сборной Казахстана по пулевой стрельбе Константин Малиновский вышел в финал Кубка мира, передает агентство Kazinform.

Как сообщила дирекция развития спорта РК, на Кубке Мира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) член сборной Казахстана по пулевой стрельбе Константин Малиновский пробился в финал.

Наш соотечественник в стрельбе из винтовки на 50 метров из трех позиций набрал 593 очка. Финал состоится завтра.

Стоит отметить, что Константин Малиновский является обладателем олимпийской лицензии в Париж.