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    01:04, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанец вышел в финал Кубка мира по пулевой стрельбе

    Константин Малиновский
    Фото: дирекция развития спорта

    Член сборной Казахстана по пулевой стрельбе Константин Малиновский вышел в финал Кубка мира, передает агентство Kazinform.

    Как сообщила дирекция развития спорта РК, на Кубке Мира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) член сборной Казахстана по пулевой стрельбе Константин Малиновский пробился в финал.

    Наш соотечественник в стрельбе из винтовки на 50 метров из трех позиций набрал 593 очка. Финал состоится завтра.

    Стоит отметить, что Константин Малиновский является обладателем олимпийской лицензии в Париж.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба Сборная Казахстана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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