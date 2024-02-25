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    23:24, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл турнир по фигурному катанию в Нидерландах

    Казахстанец выиграл турнир по фигурному катанию в Нидерландах
    Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК

    Лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем турнира в нидерландском Тильбурге Challenge Cup. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

    В короткой программе Михаил Шайдоров набрав 85,75 балла, находился на втором месте. Став лучшим в произвольной программе (270,59 очка), наш соотечественник занял итоговое первое место с общим показателем 256,34 балла.

    «Серебро» — на счету японца Тацуя Цубоя, «бронза» — у другого фигуриста из Японии Казуки Томоно.

    В турнире выступили 157 спортсменов из 32 стран.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Фигурное катание Нидерланды Медаль
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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