Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл турнир по фигурному катанию в Нидерландах

Лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем турнира в нидерландском Тильбурге Challenge Cup. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В короткой программе Михаил Шайдоров набрав 85,75 балла, находился на втором месте. Став лучшим в произвольной программе (270,59 очка), наш соотечественник занял итоговое первое место с общим показателем 256,34 балла.



«Серебро» — на счету японца Тацуя Цубоя, «бронза» — у другого фигуриста из Японии Казуки Томоно.



В турнире выступили 157 спортсменов из 32 стран.