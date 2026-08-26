Казахстанец стал кандидатом в Комиссию спортсменов Олимпийского совета Азии

Олимпийский совет Азии объявил кандидатов в Комитет спортсменов, выборы в который состоятся во время 20-х Азиатских игр в японских городах Аичи и Нагоя, передает корреспондент агентства Kazinform.

Девять спортсменов из четырех регионов: Западной Азии, Центральной Азии, Восточной Азии и Юго-Восточной Азии — претендуют на четыре места в Комитете. После избрания четыре члена будут работать вместе с председателем Комитета Дин Нин, чтобы обеспечить спортсменам прямой голос в повседневном управлении олимпийским движением в Азии.

Среди кандидатов от Центральной Азии – казахстанец Амир Маймуратов, выступающий в спортивном скалолазании (дисциплина скорость). Его соперниками на выборах в Комитет спортсменов являются узбекский таеквондист Жасурбек Жайсунов и таеквондист из Ирана Ариан Салими.

Выборы в Комитет спортсменов ОСА пройдут с 20 сентября по 2 октября 2026 года, голосовать будут исключительно спортсмены, участвующие в Азиатских играх 2026 года в Аичи и Нагое.

Напомним, что Казахстан назвал обязательный медальный план на Азиатские игры в Японии.