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    22:44, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанец потерпел «двойное фиаско» на ЧМ-2023 по борьбе

    Нуркожа Кайпанов
    Фото: sports.kz.

    Борец вольного стиля из Казахстана Нуркожа Кайпанов выступил в утешительном турнире на чемпионате мира, который в эти дни проходит в сербском Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 74 кг Кайпанов в утешительном турнире сначала одержал победу над представителем Таджикистана Магометом Евлоевым со счетом 6-1, но затем потерпел поражение от японского борца Даичи Такатани — 3-5. Японец продолжит борьбу за бронзовую медаль турнира.

    Отметим, что из-за данного поражения Кайпанов потерял надежду завоевать бронзовую медаль первенства мира и не сумел выиграть лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

    Теги:
    Спорт
    Автор
    Ринат Дусумов
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