Казахстанец потерпел «двойное фиаско» на ЧМ-2023 по борьбе

Борец вольного стиля из Казахстана Нуркожа Кайпанов выступил в утешительном турнире на чемпионате мира, который в эти дни проходит в сербском Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 74 кг Кайпанов в утешительном турнире сначала одержал победу над представителем Таджикистана Магометом Евлоевым со счетом 6-1, но затем потерпел поражение от японского борца Даичи Такатани — 3-5. Японец продолжит борьбу за бронзовую медаль турнира.

Отметим, что из-за данного поражения Кайпанов потерял надежду завоевать бронзовую медаль первенства мира и не сумел выиграть лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.