Казахстанец нокаутировал соперника из Таиланда на вечере бокса в Шымкенте

Казахстанский боксер Нурдос Толебай (11-0, 9 КО) стал хедлайнером вечера профессионального бокса в Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В главном бою 23-летний казахстанец сразился с представителем Таиланда Анусоном Тонглуеангом, который, несмотря на свой возраст — ему 20 лет — провел в профи уже 25 боев (20-4-1, 16 КО). Этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был запланирован на шесть раундов, но закончился во втором — победой Толебая техническим нокаутом.

Таким образом, Нурдос Толебай одержал двенадцатую победу в карьере, а Анусон Тонглуеанг в пятый раз покинул ринг побежденным.