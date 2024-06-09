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    07:31, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанец нокаутировал соперника из Таиланда на вечере бокса в Шымкенте

    бокс
    Фото: кадр из видео

    Казахстанский боксер Нурдос Толебай (11-0, 9 КО) стал хедлайнером вечера профессионального бокса в Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В главном бою 23-летний казахстанец сразился с представителем Таиланда Анусоном Тонглуеангом, который, несмотря на свой возраст — ему 20 лет — провел в профи уже 25 боев (20-4-1, 16 КО). Этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был запланирован на шесть раундов, но закончился во втором — победой Толебая техническим нокаутом. 

    Таким образом, Нурдос Толебай одержал двенадцатую победу в карьере, а Анусон Тонглуеанг в пятый раз покинул ринг побежденным.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Шымкент Видео Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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