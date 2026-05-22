Казахстанец Артур Султангалиев покинул сборную Турции по шорт-треку

Казахстанский специалист Артур Султангалиев завершил работу в сборной Турции по шорт-треку. Он на протяжении 12 лет сотрудничал со сборной в качестве главного тренера, передает Kazinform.

Одним из главных достижений Султангалиева на посту главного тренера турецкой сборной стало воспитание первого в истории Турции призера взрослого чемпионата мира Фуркана Акара. Также он отличился тем, что добился участия двух турецких мастеров шорт-трека на зимних Олимпийских играх 2026 года.

В середине мая 2026 года стало известно о завершении 12-летней работы Султангалиева в сборной Турции.

— С турецкой федерацией мы не смогли договориться о продолжении работы. Состоялись выборы нового президента федерации, и, несмотря на достигнутый под моим руководством исторический результат, мы не смогли согласовать условия продолжения совместной работы на новый олимпийский цикл, — пояснил корреспонденту Kazinform Артур Султангалиев.

Специалист заявил, что пока не определился с дальнейшим местом работы.

— Сейчас я возвращаюсь в Казахстан. Где буду работать, пока не известно. Безусловно, хотелось бы поработать со сборной Казахстана, — сказал Султангалиев.

Отметим, что на чемпионате мира-2026 по шорт-треку на дистанции 500 метров, где турецкий воспитанник Султангалиева Фуркан Акар стал бронзовым призером, казахстанский титулованный спортсмен Денис Никиша занял 55 место.

Кто будет главным тренером сборной Казахстана по шорт-треку, пока не известно, федерация рассматривает несколько кандидатур.

