Казахстанец завоевал «золото» на Grand-Slam по дзюдо

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках первого соревновательного дня крупного турнира по дзюдо Grand-Slam в ОАЭ казахстанец Гусман Кыргызбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он успешно представил команду Казахстана в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке Гусман встретился с французом Валидом Хяром. Данное противостояние завершилось победой нашего спортсмена. Добавим, что в этой категории также выступил Елдос Сметов. В схватке за бронзовую медаль он уступил россиянину Яго Абуладзе.