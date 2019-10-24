+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 7 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец завоевал «золото» на Grand-Slam по дзюдо

24 Октября 2019 21:42
Поделиться:
Казахстанец завоевал «золото» на Grand-Slam по дзюдо

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках первого соревновательного дня крупного турнира по дзюдо Grand-Slam в ОАЭ казахстанец Гусман Кыргызбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме

Дзюдоист Кыргызбаев вышел в финал Garnd-Slam в Абу-Даби
Кто из дзюдоистов будет представлять Казахстан на турнире Большого шлема в ОАЭ Казахстанские дзюдоисты завоевали три «золота» на турнире в Словении Мотоциклист погиб в Павлодарской области

Он успешно представил команду Казахстана в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке Гусман встретился с французом Валидом Хяром. Данное противостояние завершилось победой нашего спортсмена. Добавим, что в этой категории также выступил Елдос Сметов. В схватке за бронзовую медаль он уступил россиянину Яго Абуладзе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив