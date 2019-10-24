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Казахстанец завоевал «золото» на Grand-Slam по дзюдо
24 Октября 2019 21:42
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АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках первого соревновательного дня крупного турнира по дзюдо Grand-Slam в ОАЭ казахстанец Гусман Кыргызбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Он успешно представил команду Казахстана в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке Гусман встретился с французом Валидом Хяром. Данное противостояние завершилось победой нашего спортсмена. Добавим, что в этой категории также выступил Елдос Сметов. В схватке за бронзовую медаль он уступил россиянину Яго Абуладзе.
Ключевые слова: Спорт,
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