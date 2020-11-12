Казахстанец завоевал «золото» Кубка мира по тяжелой атлетике
ЛИМА. КАЗИНФОРМ - В Лиме стартовал юношеский Кубок мира по тяжелой атлетике в формате online, организованный Федерацией тяжелой атлетики Перу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По итогам первого дня соревнований в активе #teamKZ золотая медаль международного старта. Ее для Казахстана завоевал Аблай Ауелханов, представляющий Казахстан в весовой категории до 55 кг. По итогам соревнований, казахстанец показал результат в сумме двоеборья 237 кг (102+135).
«Серебро» соревнований завоевал представитель Колумбии Эстебан Хуан. Замкнул тройку лидеров Хсуан Мин Ло из китайского Тайпея.
Добавим, что в турнире принимают участие 399 спортсменов из 61 страны. Казахстан на этом соревновании представляют семь атлетов.
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