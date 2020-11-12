+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 8 °С
USD 427.26 EUR 503.78
RUB 5.61 CNY 64.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец завоевал «золото» Кубка мира по тяжелой атлетике

12 Ноября 2020 09:34
Поделиться:
Казахстанец завоевал «золото» Кубка мира по тяжелой атлетике

ЛИМА. КАЗИНФОРМ - В Лиме стартовал юношеский Кубок мира по тяжелой атлетике в формате online, организованный Федерацией тяжелой атлетики Перу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Казахстан примет участие в юношеском Кубке мира по тяжелой атлетике
Акмолинка завоевала «золото» Чемпионата РК по тяжелой атлетике

По итогам первого дня соревнований в активе #teamKZ золотая медаль международного старта. Ее для Казахстана завоевал Аблай Ауелханов, представляющий Казахстан в весовой категории до 55 кг. По итогам соревнований, казахстанец показал результат в сумме двоеборья 237 кг (102+135).

«Серебро» соревнований завоевал представитель Колумбии Эстебан Хуан. Замкнул тройку лидеров Хсуан Мин Ло из китайского Тайпея.

Добавим, что в турнире принимают участие 399 спортсменов из 61 страны. Казахстан на этом соревновании представляют семь атлетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив