Казахстанец завоевал второе «золото» чемпионата Азии по спортивной стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе продолжается лицензионный чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе. Очередную награду в копилку команды Казахстана принес Никита Чирюкин. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Ему не было равных в соревнованиях из пистолета (Sport pistol, 25 метров). Чирюкин набрал 587 очков, что является новым рекордом Республики Казахстан среди юниоров. «Серебро» турнира досталось Джиахао Сао из Китая. На третьем месте расположился представитель Южной Кореи Джеоюн Юн.

Ранее Чирюкин завоевал золотую медаль в юниорских соревнованиях по стрельбе из пистолета (25 метров).