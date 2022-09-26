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    21:10, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал вторым на этапе Кубка мира в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Он завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне.

    Место на пьедестала ему принес результат 14.450 балла. Первым стал ирландец Рис МакЛенаган (15.100). Третье место осталось за Шао Ю Яном из Тайбэя (14.350).

    В апреле этого года Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.


    Фото: olympic.kz


    Теги:
    Гимнастика Спорт
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