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Казахстанец завоевал «серебро» юниорского ЧМ по вольной борьбе

21 Июля 2021 17:04
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Казахстанец завоевал «серебро» юниорского ЧМ по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште в эти дни проходит юниорский чемпионат мира по вольной борьбе. Казахстанский спортсмен отметился серебряной медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Ее автором стал Нурланбек Абдинур.

Он проявил себя в категории до 55 килограммов. В финале он сошелся на ковре с Магомедом Байтукаевым. Сильнее оказался оппонент - 3:4.


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