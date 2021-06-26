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    07:37, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанец завоевал «серебро» на этапе Кубка Мира по спортивной гимнастике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанец Нариман Курбанов занял второе место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Гимнаст добился успеха в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.066 балла, что принесло ему серебряную медаль.

    Добавим, что в вольных упражнениях Милад Карими стал пятым, а Ильяс Азизов восьмым.


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