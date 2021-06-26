Казахстанец завоевал «серебро» на этапе Кубка Мира по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанец Нариман Курбанов занял второе место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Гимнаст добился успеха в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.066 балла, что принесло ему серебряную медаль.

Добавим, что в вольных упражнениях Милад Карими стал пятым, а Ильяс Азизов восьмым.