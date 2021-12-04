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Казахстанец завоевал «серебро» Кубка мира по фристайл-могул
4 Декабря 2021 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по фристайлу-могул Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В финал казахстанец вышел со вторым результатом. После первого прыжка в решающем раунде он снова остановился на второй строчке, что позволило ему выйти в большой финал.
В заключительной попытке Колмаков показал стабильность в результатах, финишировав в итоге на втором месте.
На первом месте по итогам соревнований расположился Олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери (Канада). Замкнул тройку лидеров Икума Хоришима из Японии.
Ранее завершились соревнования среди женщин, где Юлия Галышева показала седьмой результат.
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