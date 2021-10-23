Казахстанец завоевал «серебро» этапа Кубка мира по шорт-треку

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине продолжается этап Кубка мира по шорт-треку. Актив команды Казахстана пополнился медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Серебряную награду для команды завоевал Адиль Галиахметов в соревнованиях на дистанции 1500 метров среди мужчин. Он пробежал дистанцию ​​за 2 минуты 18.680 секунд.

Победителем забега стал Семен Елистратов из России. Представитель Китая Ан Кай замкнул тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что в Пекине стартовал этап Кубка мира по шорт-треку. В смешанной эстафете наша команда показала четвертый результат в своем забеге. Этого не хватило для того, чтобы квалифицироваться в 1/2 финала.