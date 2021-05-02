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    15:00, 02 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанец завоевал олимпийскую лицензию в гребном слаломе на байдарках и каноэ

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    ПАТТАЙЯ. казинформ - В Паттайе в эти дни проходит олимпийский квалификационный турнир Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ. В рамках соревнований актив #teamKZ пополнился олимпийской лицензией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Олимпийскую лицензию для Казахстана завоевал Александр Куликов в соревнования среди мужских каноэ-одиночек. По итогам финального заплыва, казахстанский спортсмен расположился на первом месте, показав время 80.42.

    Кроме Куликова в финал соревнований попал и Куаныш Еренгаипов. По итогам финального заплыва, казахстанец показал седьмой результат.


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