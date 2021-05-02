Казахстанец завоевал олимпийскую лицензию в гребном слаломе на байдарках и каноэ

ПАТТАЙЯ. казинформ - В Паттайе в эти дни проходит олимпийский квалификационный турнир Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ. В рамках соревнований актив #teamKZ пополнился олимпийской лицензией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Олимпийскую лицензию для Казахстана завоевал Александр Куликов в соревнования среди мужских каноэ-одиночек. По итогам финального заплыва, казахстанский спортсмен расположился на первом месте, показав время 80.42.

Кроме Куликова в финал соревнований попал и Куаныш Еренгаипов. По итогам финального заплыва, казахстанец показал седьмой результат.