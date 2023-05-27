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Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Мая 2023, 23:00
Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эмиль Ахмеджанов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В городе Варна, Болгария, проходят финальные соревнования первого этапа Кубка мира в рамках серии Challenge cup по спортивной гимнастике. Эмиль Ахмеджанов набрал 13,800 балла в произвольной программе и завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира. Болгарский гимнаст набрал с 14,366 балла. Второе место занял венгерский спортсмен с результатом 14,833. Следует отметить, что это его первый успех среди взрослых. В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 22 стран», — сообщили в Дирекции по развитию спорта.


Спорт   Гимнастика   спортсмены Казахстана  
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