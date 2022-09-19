Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстанец завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании
19 Сентября 2022, 21:13

Казахстанец завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Сергей Пономарев дважды поднялся на первую ступень пьедестала на турнире Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в двух дисциплинах. Пономарев завоевал «золото» в индивидуальном спринте и кейрине.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Читайте также
Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
«Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
Определились финалисты первенства РК Второй лиги по футболу
Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив