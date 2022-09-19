19 Сентября 2022, 21:13

Казахстанец завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Сергей Пономарев дважды поднялся на первую ступень пьедестала на турнире Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в двух дисциплинах. Пономарев завоевал «золото» в индивидуальном спринте и кейрине.

Фото: olympic.kz