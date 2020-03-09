Казахстанец завоевал «бронзу» на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Вадим Шарлаимов успешно выступил на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала. Наградой себя Шарлаимов обеспечил после выхода в четверку лучших. В четвертьфинале он «убрал» японца Казуясу Минобе (девятое место в мировом рейтинге) со счетом 12:11. За выход в финал ему противостоял француз Яник Борель, который замыкает десятку сильнейших в мире.

К сожалению, Вадим уступил - 12:15. Тем не менее, выход в четверку лучших гарантирует «бронзу». Победу же одержал Масару Ямада (Япония). Второе место у Бореля. С Шарлаимовым на третьем месте расположился Игорь Рейзлин (Украина).