+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -5 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец  завоевал «бронзу» на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште

9 Марта 2020 09:26
Поделиться:
Казахстанец  завоевал «бронзу» на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Вадим Шарлаимов успешно выступил на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Казахстанец завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров
Казахстанские фехтовальщики заняли шестое место на этапе Кубка мира Молодежный ЧА по фехтованию: женская команда Казахстана отметилась «бронзой» Казахстанские фехтовальщики завоевали «серебро» на молодежном чемпионате Азии

Спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала. Наградой себя Шарлаимов обеспечил после выхода в четверку лучших. В четвертьфинале он «убрал» японца Казуясу Минобе (девятое место в мировом рейтинге) со счетом 12:11. За выход в финал ему противостоял француз Яник Борель, который замыкает десятку сильнейших в мире.

К сожалению, Вадим уступил - 12:15. Тем не менее, выход в четверку лучших гарантирует «бронзу». Победу же одержал Масару Ямада (Япония). Второе место у Бореля. С Шарлаимовым на третьем месте расположился Игорь Рейзлин (Украина).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив