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Казахстанец завоевал «бронзу» на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште
9 Марта 2020 09:26
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БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Вадим Шарлаимов успешно выступил на Гран-при по фехтованию на шпаге в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала. Наградой себя Шарлаимов обеспечил после выхода в четверку лучших. В четвертьфинале он «убрал» японца Казуясу Минобе (девятое место в мировом рейтинге) со счетом 12:11. За выход в финал ему противостоял француз Яник Борель, который замыкает десятку сильнейших в мире.
К сожалению, Вадим уступил - 12:15. Тем не менее, выход в четверку лучших гарантирует «бронзу». Победу же одержал Масару Ямада (Япония). Второе место у Бореля. С Шарлаимовым на третьем месте расположился Игорь Рейзлин (Украина).
Ключевые слова: Спорт,
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