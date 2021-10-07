Казахстанец завоевал «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Италии стартовал молодежный чемпионат мира по дзюдо. В первый день команда Казахстана смогла отметиться медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Ее в свой актив записал Шерзод Давлатов. Он стал третьим в категории до 60 килограммов. В главной для себя схватке он оказался сильнее Камолиддина Бахтиерова из Узбекистана.

Добавим, что золотую медаль завоевал Георгий Сардалашвили из Грузии, победивший в финале Турана Байрамова (Азербайджан).