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    03:26, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец завоевал «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Италии стартовал молодежный чемпионат мира по дзюдо. В первый день команда Казахстана смогла отметиться медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Ее в свой актив записал Шерзод Давлатов. Он стал третьим в категории до 60 килограммов. В главной для себя схватке он оказался сильнее Камолиддина Бахтиерова из Узбекистана.

    Добавим, что золотую медаль завоевал Георгий Сардалашвили из Грузии, победивший в финале Турана Байрамова (Азербайджан).

    Теги:
    Спорт Боевые искусства Дзюдо
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