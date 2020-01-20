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Казахстанец завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров

20 Января 2020 13:30
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Казахстанец завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бахрейне прошел юниорский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Казахстан на турнире представляли четверо спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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По итогам турнира, казахстанский шпажист Александр Савин завоевал бронзовую медаль турнира. Кирилл Павлов расположился на восьмой строчке. Святослав Аксенов занял 11-ое место, а Ильхамжан Анаркулов стал 16-ым.

Первое место занял Дмитрий Швелидзе из России, «серебро» у Джулио Гаетани из Италии. Вторая бронзовая медаль в активе у еще одного представителя России Владимир Толасова. Всего в соревнованиях принимал участие 61 спортсмен.


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Ключевые слова: Спорт,
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