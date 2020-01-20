Казахстанец завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бахрейне прошел юниорский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Казахстан на турнире представляли четверо спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По итогам турнира, казахстанский шпажист Александр Савин завоевал бронзовую медаль турнира. Кирилл Павлов расположился на восьмой строчке. Святослав Аксенов занял 11-ое место, а Ильхамжан Анаркулов стал 16-ым.

Первое место занял Дмитрий Швелидзе из России, «серебро» у Джулио Гаетани из Италии. Вторая бронзовая медаль в активе у еще одного представителя России Владимир Толасова. Всего в соревнованиях принимал участие 61 спортсмен.