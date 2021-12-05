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Казахстанец завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу

5 Декабря 2021 12:04
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Казахстанец завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уроженец Петропавловска Амир Закиров завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

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В рамках подготовки к Олимпийским играм - 2024 года в Париже состоялся чемпионат мира по Брейкингу (Брейк-данс), проведенный Международной Федерацией Танцевального Спорта WDSF. В составе команды Казахстана на чемпионате мира приняли участие Анарбекұлы Даулет, Аубакирова Диляра, Закиров Амир и Усманова Ирина.

Уроженец Петропавловска Амир Закиров прошел отбор среди более чем 100 участников, одолев представителей Словакии, США и Франции.

В заключительной части чемпионата Амир схлестнулся с канадцем Phil Wizard, уступив тому в полуфинале.

Однако уже в следующем баттле показал мастерство и завоевал бронзовую медаль, победив Luan San из Бразилии.

Ранее Амир Закиров (B-Boy Amir) стал победителем мирового чемпионата по брейкингу Red Bull BC One.


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#Спорт   #Олимпиада  
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