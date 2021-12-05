Казахстанец завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уроженец Петропавловска Амир Закиров завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
В рамках подготовки к Олимпийским играм - 2024 года в Париже состоялся чемпионат мира по Брейкингу (Брейк-данс), проведенный Международной Федерацией Танцевального Спорта WDSF. В составе команды Казахстана на чемпионате мира приняли участие Анарбекұлы Даулет, Аубакирова Диляра, Закиров Амир и Усманова Ирина.
Уроженец Петропавловска Амир Закиров прошел отбор среди более чем 100 участников, одолев представителей Словакии, США и Франции.
В заключительной части чемпионата Амир схлестнулся с канадцем Phil Wizard, уступив тому в полуфинале.
Однако уже в следующем баттле показал мастерство и завоевал бронзовую медаль, победив Luan San из Бразилии.
Ранее Амир Закиров (B-Boy Amir) стал победителем мирового чемпионата по брейкингу Red Bull BC One.
- Жалгас Жумагулов нокаутом проиграл свой четвертый бой в UFC
- Геннадий Головкин оценил свою физическую форму в 39 лет
- Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек
- Казахстанец завоевал «серебро» Кубка мира по фристайл-могул
- Соперник Жалгаса Жумагулова заговорил по-казахски
- Озвучена позиция команды Геннадия Головкина по бою с Риотой Муратой после его переноса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана