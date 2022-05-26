Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанец завершил выступления в парном разряде «Ролан Гаррос»
26 Мая 2022 22:35

Казахстанец завершил выступления в парном разряде «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев сыграл во втором круге парного разряда Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с французским партнером Фабрисом Мартеном Голубев сыграл против индийско-нидерландского дуэта Рохан Бопанна — Матве Мидделкоп и потерпел поражение. Матч, который продлился один час и восемь минут завершился в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6.

По ходу встречи казахстанец и француз исполнили пять подач навылет и совершили две двойные ошибки. Также Голубев и Мартен выиграли четыре очка и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира Большого шлема.


Читайте также
Юлия Путинцева  проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»
Александр Бублик проиграл во втором матче на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Казахстанка успешно стартовала в парном разряде «Ролан Гаррос»
Назначен руководитель управления спорта Алматы
Казахстанские спортивные скалолазы выступят на Всемирных играх
Алматы примет чемпионат Казахстана по регби
Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Лента новостей

Архив