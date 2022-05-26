23:00
26 Мая 2022 22:35
Казахстанец завершил выступления в парном разряде «Ролан Гаррос»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев сыграл во втором круге парного разряда Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В паре с французским партнером Фабрисом Мартеном Голубев сыграл против индийско-нидерландского дуэта Рохан Бопанна — Матве Мидделкоп и потерпел поражение. Матч, который продлился один час и восемь минут завершился в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6.
По ходу встречи казахстанец и француз исполнили пять подач навылет и совершили две двойные ошибки. Также Голубев и Мартен выиграли четыре очка и три гейма подряд.
Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира Большого шлема.
Читайте также
Лента новостей
22:54
22:48
22:35
22:26
22:16
22:12
22:00
21:52
21:44
21:38
21:29
21:17
21:09
21:00
20:51
20:23
20:15
20:07
20:00