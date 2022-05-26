26 Мая 2022 22:35

Казахстанец завершил выступления в парном разряде «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев сыграл во втором круге парного разряда Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с французским партнером Фабрисом Мартеном Голубев сыграл против индийско-нидерландского дуэта Рохан Бопанна — Матве Мидделкоп и потерпел поражение. Матч, который продлился один час и восемь минут завершился в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6.

По ходу встречи казахстанец и француз исполнили пять подач навылет и совершили две двойные ошибки. Также Голубев и Мартен выиграли четыре очка и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира Большого шлема.