Казахстанец завершил выступления на теннисном турнире в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 28-го апреля сыграл второй матч одиночного разряда турнира Челленджера в Остраве (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/8 финала казахстанский спортсмен потерпел поражение от местного теннисиста 21-летнего Йонаса Форейтека в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6, во встрече, которая продлилась один час и 13 минут.

Дмитрий Попко за время матча совершил четыре двойные ошибки и исполнили две подачи навылет. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и два гейма подряд.

Стоит отметить, что 27-го апреля казахстанский теннисист также выбыл из парного разряда турнира.

Ранее сообщалось, что теннисист Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Португалии