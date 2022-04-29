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    22:13, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанец завершил выступления на теннисном турнире в Чехии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 28-го апреля сыграл второй матч одиночного разряда турнира Челленджера в Остраве (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче 1/8 финала казахстанский спортсмен потерпел поражение от местного теннисиста 21-летнего Йонаса Форейтека в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6, во встрече, которая продлилась один час и 13 минут.

    Дмитрий Попко за время матча совершил четыре двойные ошибки и исполнили две подачи навылет. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и два гейма подряд.

    Стоит отметить, что 27-го апреля казахстанский теннисист также выбыл из парного разряда турнира.

    Ранее сообщалось, что теннисист Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Португалии


    Теги:
    Спорт Теннис
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