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Казахстанец завершил выступление на турнире по настольному теннису в Будапеште
21 Июля 2022 23:11

Казахстанец завершил выступление на турнире по настольному теннису в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выступил на турнире серии WTT Champions в Будапеште (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

После победы над лидером индийской сборной, двукратным бронзовым призером чемпионата Азии Сатияном Гнанасекараном (3:2), казахстанец в 1/8 финала уступил седьмой ракетке мира Дарко Йоргичу (Словения) – 1:3.





Фото: olympic.kz


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